Montalbano Elicona | nuovi video social per rilanciare il borgo

Nel borgo di Montalbano Elicona sono stati pubblicati nuovi video sui social media con l’obiettivo di promuovere il paese. La strategia digitale mira a incentivare l’economia locale attraverso la promozione online. Restano da definire chi si occuperà della gestione della comunicazione sui social per attrarre visitatori e turisti.

Come trasformerà la nuova strategia digitale l'economia del borgo?. Chi guiderà la comunicazione sui social per attirare i turisti?. Quali luoghi specifici verranno valorizzati nei primi video di giugno?. Perché il Comune ha scelto un modello di turismo destagionalizzato?.? In Breve Collaborazione tra Comune e Martina Gregorio con oltre 70.000 follower totali. Fase giugno focalizzata su Castello, Argimusco e Bosco di Malabotta. Fase agosto dedicata alle Feste Aragonesi e al Palio dei Quartieri. Strategia su Instagram e TikTok per intercettare nuovi segmenti di mercato. Montalbano Elicona punta sulla visibilità digitale per rilanciare il borgo medievale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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