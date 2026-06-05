Mondiali 2026 via libera all’Iran | concesso il visto Usa a tutti i calciatori

Via libera definitivo all’Iran per la Coppa del Mondo di calcio. I membri della nazionale di calcio iraniana che parteciperà ai Mondiali 2026 hanno ottenuto il visto per gli Stati Uniti, hanno dichiarato venerdì due funzionari statunitensi, e sono così autorizzati a entrare negli Usa dal loro centro di allenamento a Tijuana, in Messico, in vista delle prime due partite che si disputeranno vicino a Los Angeles questo mese. La partecipazione della squadra ai Mondiali è stata complicata dalla guerra tra Iran, Israele e Stati Uniti. Problemi con il rilascio dei visti avevano precedentemente costretto l’Iran a spostare il proprio centro di allenamento da Tucson, in Arizona, a Tijuana, al confine tra Messico e California. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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