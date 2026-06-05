Un nuovo Mondadori Store apre nel centro di Pozzuoli, offrendo oltre 12.000 titoli. La libreria include aree dedicate a bambini, manga e romanzi rosa. Sono previsti eventi culturali, club di lettura e laboratori creativi, rivolti alla comunità locale. La struttura si trova in una posizione centrale e mira a diventare un punto di riferimento per gli amanti dei libri. La libreria è aperta al pubblico e pronta ad accogliere i visitatori.

Il nuovo Mondadori Bookstore apre nel cuore di Pozzuoli con oltre 12mila titoli, spazi dedicati a bambini, manga e romance, oltre a eventi culturali, club di lettura e laboratori creativi per diventare un nuovo punto di riferimento per la comunità dei lettori.. Domani, sabato 6 giugno, Mondadori Store, il più esteso network di librerie in Italia, inaugurerà alle ore 18 uno spazio dedicato ai libri e all’intrattenimento nel centro storico di Pozzuoli (NA), in Corso della Repubblica 97. Con una superficie di 90 metri quadrati e un layout moderno, il nuovo Mondadori Bookstore di Pozzuoli è stato pensato per offrire al pubblico un’esperienza immersiva e di qualità: ad accogliere le lettrici e i lettori gli appassionati librai del punto vendita e un assortimento di oltre 12. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Mondadori Store arriva a Pozzuoli con una nuova libreria

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