Mof di Aversa verso rimozione celle frigorifere | Lavori tra 15 giorni

Tra circa due settimane inizieranno i lavori di rimozione delle celle frigorifere al Mof di Aversa. L’intervento mira a risolvere le criticità che hanno rallentato la riqualificazione del mercato ortofrutticolo. La data di avvio è stata comunicata alle parti coinvolte, che si preparano a intervenire per completare le operazioni di smantellamento delle strutture di conservazione.

Sembrano avviarsi verso una soluzione le criticità che finora hanno rallentato la riqualificazione del mercato ortofrutticolo di Aversa. Al centro della vicenda ci sono le celle frigorifere dei mercatali presenti nell’area interessata dai lavori. Delle otto celle esistenti, cinque saranno demolite, mentre due verranno mantenute perché inserite all’interno di un capannone che rientra nel progetto. L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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