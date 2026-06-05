Milo Infante porta Roberta Bruzzone davanti al Comitato Etico della Rai e non è il solo conduttore contro la criminologa. Anche Salvo Sottile, conduttore di “Farwest” ha presentato del materiale all’azienda sulla conduttrice di “Nella mente di Narciso”. Bruzzone ha replicato che contro entrambi ha già provveduto “a presentare denuncia-querela per diffamazione aggravata”. Milo Infante e il dossier contro Roberta Bruzzone Salvo Sottile e Massimo Giletti contro Bruzzone La replica di Roberta Bruzzone Milo Infante e il dossier contro Roberta Bruzzone Milo Infante si è rivolto al Comitato Etico della Rai presentando un dossier sulla criminologa Roberta Bruzzone, che fino a novembre 2025 è stata una delle ospiti più assidue del programma del conduttore, “Ore 14“. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Milo Infante porta Roberta Bruzzone davanti al Comitato Etico Rai, criminologa replica: "Ci vado io"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

MILO INFANTE CONTRO ROBERTA BRUZZONE: IL CONDUTTORE PORTA LA CRIMINOLOGA DAVANTI AL COMITATO ETICO

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Milo Infante porta Roberta Bruzzone davanti al Comitato etico Rai: la replica della criminologa

Leggi anche: Milo Infante porta Roberta Bruzzone davanti al Comitato etico della Rai: ecco cosa è successo

Temi più discussi: Milo Infante porta Roberta Bruzzone davanti al Comitato etico della Rai: ecco cosa è successo; Milo Infante porta Roberta Bruzzone davanti al Comitato etico Rai: la replica della criminologa; Rai, Infante porta Bruzzone davanti al comitato etico: a rischio il nuovo programma; Milo Infante porta Roberta Bruzzone davanti al Comitato Etico RAI: ultimi aggiornamenti.

Milo Infante porta Roberta #Bruzzone davanti al Comitato Etico Rai, la disputa nata a Ore14 rischia di avere effetti sui progetti televisivi della criminologa e apre un nuovo capitolo dello scontro tra i due. x.com

Milo Infante e Roberta Bruzzone, cronaca (nera) di un litigio: ma cosa è successo esattamente?Tutto è iniziato dopo l'addio della criminologa a Ore 14, programma di cronaca condotto da Infante. Oggi la faida è diventata una guerra totale ... elle.com

Garlasco, scoppia il caos in Rai: Roberta Bruzzone contro Milo Infante, querelato Salvo SottileLo scontro tra Roberta Bruzzone e Milo Infante per il caso Garlasco è degenerato. Coinvolti anche altri volti Rai. notizie.it