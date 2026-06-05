Milo Infante porta Roberta Bruzzone davanti al Comitato Etico Rai criminologa replica | Ci vado io
Milo Infante porta Roberta Bruzzone davanti al Comitato Etico della Rai e non è il solo conduttore contro la criminologa. Anche Salvo Sottile, conduttore di “Farwest” ha presentato del materiale all’azienda sulla conduttrice di “Nella mente di Narciso”. Bruzzone ha replicato che contro entrambi ha già provveduto “a presentare denuncia-querela per diffamazione aggravata”. Milo Infante e il dossier contro Roberta Bruzzone Salvo Sottile e Massimo Giletti contro Bruzzone La replica di Roberta Bruzzone Milo Infante e il dossier contro Roberta Bruzzone Milo Infante si è rivolto al Comitato Etico della Rai presentando un dossier sulla criminologa Roberta Bruzzone, che fino a novembre 2025 è stata una delle ospiti più assidue del programma del conduttore, “Ore 14“. 🔗 Leggi su Virgilio.it
MILO INFANTE CONTRO ROBERTA BRUZZONE: IL CONDUTTORE PORTA LA CRIMINOLOGA DAVANTI AL COMITATO ETICO
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Milo Infante porta Roberta #Bruzzone davanti al Comitato Etico Rai, la disputa nata a Ore14 rischia di avere effetti sui progetti televisivi della criminologa e apre un nuovo capitolo dello scontro tra i due. x.com
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