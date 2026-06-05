Milano sfrutta il match point | batte Brescia 91-86 vince la serie ed è in finale scudetto
Milano ha vinto la partita contro Brescia 91-86, conquistando così la serie e qualificandosi per la finale scudetto. L'Armani ha mantenuto il controllo durante tutto l'incontro, con Brooks che ha segnato 18 punti e altri due giocatori che hanno totalizzato 19 punti ciascuno. Brescia ha tentato di recuperare nel secondo tempo, ma non è riuscita a superare gli avversari. La partita si è conclusa con Milano che ha sfruttato il vantaggio accumulato nei primi quarti.
Milano torna in finale scudetto. Sarà il 23° atto finale della sua storia. Al Forum, in gara 4 finisce 91-86. Decisivo il 2939 da 2 dell’Olimpia da 2 e il solito Brooks, autore di 18 punti (66 da 2). Non bastano 14 punti e 12 rimbalzi di Bilan alla Germani, che esce a testa altissima, avendo provato fino alla fine a lottare. Ora l’EA7 aspetta la vincente della serie tra Virtus e Venezia (Reyer avanti 2-1). Appuntamento a giovedì 11 per la prima delle gare che assegnano il titolo. Milano dopo aver vinto Coppa Italia e Supercoppa in stagione potrebbe completare la prima tripletta della sua storia. Milano prende subito in mano le redini della gara. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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