Milano sfrutta il match point | batte Brescia 91-86 vince la serie ed è in finale scudetto

Notizia in breve

Milano ha vinto la partita contro Brescia 91-86, conquistando così la serie e qualificandosi per la finale scudetto. L'Armani ha mantenuto il controllo durante tutto l'incontro, con Brooks che ha segnato 18 punti e altri due giocatori che hanno totalizzato 19 punti ciascuno. Brescia ha tentato di recuperare nel secondo tempo, ma non è riuscita a superare gli avversari. La partita si è conclusa con Milano che ha sfruttato il vantaggio accumulato nei primi quarti.