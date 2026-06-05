Milano scende dello 0,5% | timori sui tassi e pressione sulle banche

Da ameve.eu 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Milano la borsa ha registrato una diminuzione dello 0,5%, influenzata dai timori sui tassi di interesse e dalla pressione sul settore bancario. I dati sul mercato del lavoro negli Stati Uniti hanno contribuito a far salire i tassi di interesse, creando preoccupazioni tra gli investitori. Alcune banche italiane hanno mostrato maggiore stabilità rispetto ad altre, resistendo meglio alle turbolenze del settore finanziario.

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Perché i dati sul lavoro americano stanno spingendo i tassi verso l'alto?. Quali banche italiane hanno resistito al calo del settore?. Come influiscono le dichiarazioni di Salvini sui titoli bancari?. Perché il comparto tecnologico e industriale sta perdendo valore?.? In Breve Rendimenti Treasury USA salgono al 4,52% e Btp italiani a 3,79%.. Settore bancario sotto pressione dopo dichiarazioni di Matteo Salvini.. Stm crolla del 5,4% mentre Inwit sale del 3,5%.. Petrolio WTI scende dell'1,5% a 91,6 dollari per incertezza geopolitica..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). L’inflazione contenuta al 1,2% mitiga le tensioni sui tassi che pesano sul settore bancario. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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