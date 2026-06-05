A Milano la borsa ha registrato una diminuzione dello 0,5%, influenzata dai timori sui tassi di interesse e dalla pressione sul settore bancario. I dati sul mercato del lavoro negli Stati Uniti hanno contribuito a far salire i tassi di interesse, creando preoccupazioni tra gli investitori. Alcune banche italiane hanno mostrato maggiore stabilità rispetto ad altre, resistendo meglio alle turbolenze del settore finanziario.

Perché i dati sul lavoro americano stanno spingendo i tassi verso l'alto?. Quali banche italiane hanno resistito al calo del settore?. Come influiscono le dichiarazioni di Salvini sui titoli bancari?. Perché il comparto tecnologico e industriale sta perdendo valore?.? In Breve Rendimenti Treasury USA salgono al 4,52% e Btp italiani a 3,79%.. Settore bancario sotto pressione dopo dichiarazioni di Matteo Salvini.. Stm crolla del 5,4% mentre Inwit sale del 3,5%.. Petrolio WTI scende dell'1,5% a 91,6 dollari per incertezza geopolitica..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). L’inflazione contenuta al 1,2% mitiga le tensioni sui tassi che pesano sul settore bancario. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Segui gli aggiornamenti su Milano.

© Ameve.eu - Milano scende dello 0,5%: timori sui tassi e pressione sulle banche

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

Notizie e thread social correlati

Normativa sui mutui, cosa prevede: perché le banche non possono cambiare i tassiNegli ultimi anni, le famiglie italiane si trovano a dover affrontare crescenti preoccupazioni legate ai mutui.

Milano sale dello 0,2%: banche e tecnologia trainano Piazza AffariOggi Piazza Affari ha registrato un aumento dello 0,2%, con il settore bancario e quello tecnologico che hanno contribuito a questo progresso.

Temi più discussi: Milano scende, l'Europa fa peggio; Milano corregge dopo il record, su i petroliferi, scende Avio; Affitti su dello 0,4% a maggio: grandi capoluoghi in saturazione e Roma ai massimi; Piazza Affari chiude in lieve rialzo.

Borsa: l'Europa resta fiacca dopo l'avvio di Wall Street, Milano piatta(ANSA) - MILANO, 28 MAG - Mercati azionari del Vecchio continente generalmente deboli dopo i dati sull'inflazione Usa sostanzialmente in linea con le stime, la revisione al ribasso del Pil e l'avvio c ... msn.com

Borsa: l'Europa in ordine sparso attende Wall Street, Milano +0,4%(ANSA) - MILANO, 13 MAG - Le Borse europee si muovono in ordine sparso mentre si attendono gli esiti dell'incontro tra Donald Trump con il leader cinese Xi Jinping. Sotto i riflettori resta lo stallo ... corrieredellosport.it