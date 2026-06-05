Milano-Brescia 91-86 | highlights gara-4

Notizia in breve

Milano ha battuto Brescia 91-86 in gara-4, chiudendo la semifinale playoff. L’Olimpia ha realizzato 29 dei 39 tiri da due punti, con Brooks che ha segnato 18 punti senza errori dal campo, con sei su sei. La partita si è decisa negli ultimi minuti, con Milano che ha mantenuto il vantaggio fino al fischio finale.