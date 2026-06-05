Milano-Brescia 91-86 | highlights gara-4

Da gazzetta.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Milano ha battuto Brescia 91-86 in gara-4, chiudendo la semifinale playoff. L’Olimpia ha realizzato 29 dei 39 tiri da due punti, con Brooks che ha segnato 18 punti senza errori dal campo, con sei su sei. La partita si è decisa negli ultimi minuti, con Milano che ha mantenuto il vantaggio fino al fischio finale.

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Gli highlights di gara-4 che chiude a favore di Milano la semifinale playoff contro Brescia: finisce 91-86, decisivo il 2939 da 2 dell’Olimpia e il solito Brooks, autore di 18 punti (66 da 2). Ora l’EA7 aspetta la vincente della serie tra Virtus e Venezia (Reyer avanti 2-1). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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