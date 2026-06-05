Milano 22enne morto accoltellato in stazione Certosa | fermato un sospettato

Notizia in breve

Un uomo è stato fermato per l’omicidio di un ragazzo di 22 anni avvenuto nella stazione Certosa di Milano il 26 maggio. La vittima è stata accoltellata e trasportata in ospedale, dove è deceduta la sera stessa. La polizia ha arrestato un sospettato, che ora è sotto interrogatorio. Le indagini proseguono per chiarire le dinamiche dell’aggressione.