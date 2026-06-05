Milano 22enne morto accoltellato in stazione Certosa | fermato un sospettato

Da lapresse.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo è stato fermato per l’omicidio di un ragazzo di 22 anni avvenuto nella stazione Certosa di Milano il 26 maggio. La vittima è stata accoltellata e trasportata in ospedale, dove è deceduta la sera stessa. La polizia ha arrestato un sospettato, che ora è sotto interrogatorio. Le indagini proseguono per chiarire le dinamiche dell’aggressione.

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C’è un fermato per l’omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne morto la sera del 26 maggio in ospedale dopo essere stato accoltellato in stazione Certosa a Milano. Si tratta di un 19enne, di origine peruviana: il giovane sarebbe uno degli 8 perquisiti dalla Squadra Mobile su delega della Procura milanese per l’aggressione poi risultata fatale. Il 19enne, fermato per omicidio aggravato, potrebbe essere uno degli autori delle coltellate costate la vita al 22enne. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Milano, 22enne muore accoltellato in stazione a Certosa: la scientifica sul luogo dell'aggressione

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