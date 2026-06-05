Il confronto tra le valutazioni di Athekame e Palestra mostra differenze di circa 40 milioni di euro, nonostante le statistiche siano molto simili. I numeri indicano che le stime di valore per i due soggetti sono vicine, ma ci sono discrepanze significative nelle valutazioni economiche complessive. La differenza resta evidente anche considerando le metriche analizzate, che risultano comparabili tra loro.

Il giugno del Milan è iniziato esattamente come lo scorso anno: nel caos più totale. Mentre le altre big iniziano a muovere i primi passi per la prossima stagione, in Via Aldo Rossi tutto tace, il tempo passa e ogni settimana che scorre può rivelarsi deleteria. Ad oggi, il Milan si trova in una pistone davvero scomoda. Come sappiamo, in Via Aldo Rossi mancano ancora allenatore, direttore sportivo e direttore generale. Una totale assenza di quelle figure chiave che rende impossibile provare a pianificare quello che sarà il futuro del club rossonero. Se non arriveranno dei cambiamenti entro breve tempo, il nuovo progetto tecnico potrebbe fallire già in partenza. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, numeri simili ma valutazioni diverse: il paragone Athekame-Palestra

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