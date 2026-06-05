Dopo la sconfitta contro il Cagliari, i profili social del club sono stati improvvisamente silenziati, senza comunicazioni ufficiali o commenti. Questa pausa si è protratta per diverse ore, lasciando i tifosi e i media senza aggiornamenti. Lo spogliatoio sembra essere coinvolto in tensioni interne, anche se non ci sono dichiarazioni pubbliche. La mancanza di comunicazione ha alimentato speculazioni tra i supporter.

Perché la comunicazione ufficiale è sparita dopo la sconfitta contro il Cagliari? Come influisce il silenzio digitale sulle tensioni interne allo spogliatoio? Chi deve assumersi la responsabilità del crollo della narrazione rossonera? Quali rischi corre il brand Milan durante questa fase di ricostruzione??? In Breve Post Instagram post-Cagliari registra oltre 39.000 commenti su 18 milioni di follower. TikTok e X mostrano quasi totale assenza di contenuti dopo la sconfitta. Faceboo . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Milan, il silenzio digitale dopo il tracollo: i social si fermano

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