Filippo Galli ha commentato gli addii di alcuni giocatori dal Milan, affermando che se sono stati considerati pesanti, significa che il loro attaccamento non era così forte come si sosteneva. La sua dichiarazione suggerisce una critica indiretta ai motivi dietro le partenze di alcuni protagonisti della rosa rossonera. Galli ha così evidenziato come le reazioni ai saluti possano riflettere le vere emozioni dei giocatori, senza entrare in dettagli specifici.

Aria di rivoluzione i e tensioni a Casa Milan. Intervenuto durante il 'Festival della Serie A', l'ex bandiera del Milan Filippo Galli ha voluto lanciare una stoccata durissima ai microfoni di SportItalia, commentando i rumors sui possibili addii di Leao, Modric e Adrien Rabiot. Rischio di addii pesanti questa estate? Beh, mi spiace. Allora vuol dire che non era così forte l'attaccamento ai colori rossoneri, perché se si dà sempre la colpa agli altri delle cose che non vanno è troppo comodo, insomma." Un messaggio ben chiaro che sembra fotografare perfettamente la situazione di chi, dopo l'attuale stagione deludente e i tanti cambiamenti in società, preferisce abbandonare la nave guardando altrove. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, Galli: “Addii pesanti? Vuol dire che l’attaccamento non era così forte come dicevano”

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