Una Mercedes CLK GTR è stata recentemente immatricolata per uso stradale, secondo quanto riferito. La vettura, costruita a mano e prodotta in pochi esemplari, è considerata una delle ultime auto da corsa convertite per la circolazione civile. La macchina è dotata di un motore molto potente ed è stata immatricolata senza modifiche sostanziali rispetto alla versione da corsa.

Vincere. Ad ogni costo. Deve essere andata più o meno così la riunione durante la quale, nell’autunno del 1996, è nato il progetto Clk Gtr. Una vettura pensata per il campionato Fia Gt, la nuova sfida intrapresa da Mercedes per sopperire allo stop del Dtm, con l'obiettivo di imporsi fin da subito. Restava però un problema: come sviluppare una macchina competitiva in poco più di quattro mesi? E, soprattutto, come rispettare il requisito di almeno 25 esemplari richiesto per partecipare al mondiale? A raccontarci la storia di una vera e propria impresa sportiva è una delle sole 20 Clk Gtr Coupé rimaste, esposta sulle rive del Lago di Como per l’edizione 2026 del Concorso di Eleganza di Villa d’Este. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mercedes Clk Gtr: è lei l'ultima vera auto da corsa con la targa?

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Buying a Mercedes CLK GTR as an investment car

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