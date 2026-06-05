La premier italiana ha annullato la partecipazione a un vertice in Montenegro a causa di impegni imprevisti legati a una cerimonia ufficiale in Italia. L'evento celebrativo del 212° anniversario dell'Arma dei carabinieri si è svolto a Reggio Calabria, impedendo alla leader di prendere parte alla riunione internazionale. La notizia ha scatenato reazioni da parte dell'opposizione, che ha criticato l'assenza e la gestione degli impegni istituzionali.

La premier Giorgia Meloni è stata costretta a dare forfait al summit di Tivat, in Montenergo, per il protrarsi della cerimonia celebrativa del 212° Annuale di Fondazione dell'Arma dei carabinieri a Reggio Calabria. La notizia è stata diffusa da fonti di governo intorno alle 14, un'ora prima del previsto arrivo della presidente del Consiglio a Tivat. La premier si è detta "rammaricata" per la rinuncia, ma l'episodio ha scatenato aspre critiche da parte delle opposizioni. Giuseppe Conte ironizza: "Forse l'aereo lo guidava Salvini", e prosegue: "Possibile che l'Italia sia caduta così in basso e abbiamo ancora una presidente che parla di ritrovata centralità?". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Meloni costretta a saltare vertice in Montenegro e l'opposizione va subito all'attacco

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Meloni non va al vertice Ue in Montenegro: il forfait dopo la partecipazione (non prevista) alla presentazione di un francobollo a Reggio Calabria

Meloni salta il vertice in Montenegro: l’impegno a Reggio CalabriaLa premier italiana non ha partecipato al vertice in Montenegro a causa delle celebrazioni dell'anniversario dei Carabinieri, che si sono svolte a...