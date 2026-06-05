Maxi truffa internazionale | falsificava documenti 42enne arrestata a Roma

Da romatoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una donna di 42 anni è stata arrestata a Roma per frode, falsificazione di documenti e riciclaggio. Ricercata dal Lussemburgo, è coinvolta in una truffa internazionale da circa 60 milioni di euro. La donna avrebbe falsificato documenti e partecipato attivamente alla rete criminale. L’arresto è stato eseguito dalle forze dell’ordine italiane. La donna è ora a disposizione delle autorità competenti per le procedure di estradizione.

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Frode, documenti falsi e riciclaggio. Era ricercata dal Lussemburgo per la sua attiva partecipazione in una maxi truffa da 60 milioni di euro a livello internazionale. La donna, di 42 anni, Clarissa La Porta, è stata rintracciata a Roma.L'indagineGli inquirenti lussemburghesi, nell’ambito di una. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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