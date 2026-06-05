mattinata ecco il nuovo consiglio e la giunta

Nella mattinata si è svolto il Consiglio comunale di insediamento della nuova amministrazione. Durante la seduta sono state comunicate le nomine delle cariche assessorili e le deleghe assegnate ai consiglieri.

Si è appena celebrato il Consiglio comunale di insediamento della nuova Amministrazione Comunale nel quale ho reso note le cariche assessorili e le deleghe consiliari. Un momento solenne dall'alto valore istituzionale dove, per la seconda volta nella mia vita, ho giurato da Sindaco sulla nostra Costituzione. Ho chiesto ad ogni Consigliere di accogliere con entusiasmo le responsabilità che i mattinatesi ci hanno affidato, di farlo quotidianamente e con il giusto profilo istituzionale cogliendo ogni opportunità politica e relazionale per accompagnare lo sviluppo etico e culturale, economico e sociale, di coesione e solidarietà della nostra Comunità. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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