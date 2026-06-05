Massimiliano Lisa contro Sala | Non è vero che io non pago l' affitto Se non chiede scusa lo querelo

Massimiliano Lisa ha dichiarato che la società Leonardo3 non è morosa sul pagamento dell’affitto e ha negato le accuse rivoltegli dal sindaco. In caso di mancata rettifica e scuse da parte del primo cittadino, annuncia che procederà con una querela per diffamazione. La questione riguarda le affermazioni pubbliche relative alle obbligazioni di pagamento della società, che Lisa sostiene siano infondate.

“È del tutto falso che la società Leonardo3 non paghi l’affitto e io sia moroso. Se il sindaco Sala non ritratta quest’affermazione e non chiede scusa sarò costretto a querelarlo per diffamazione”. Massimiliano Lisa, comproprietario del museo dedicato a Leonardo da Vinci in galleria Vittorio. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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