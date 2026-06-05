Quasi 19 anni dopo il 13 agosto 2007, data che ha segnato un momento di dolore per la famiglia Poggi, si continua a parlare delle conseguenze di quegli eventi. Marco Poggi ha affermato che il fango accumulato nel tempo non scivolerà mai via, riferendosi alle difficoltà e alle ferite ancora presenti dopo tutti questi anni. La data segna un ricordo ancora vivo nella memoria della famiglia, che ha vissuto un periodo difficile da allora.

Garlasco (Pavia), 5 giugno 2026 – Sono passati quasi 19 anni da quel maledetto 13 agosto 2007, quando per la famiglia Poggi tutto è precipitato nel dolore. Un dolore che si rinnova ancora oggi, con la nuova indagine a carico di Andrea Sempio. E di quel calvario, uno dei testimoni che ha scelto sempre di stare un passo indietro, è Marco Poggi, fratello della vittima. Oggi 38enne, impiegato a Mestre, questa sera romperà un silenzio pubblico lungo anni davanti alle telecamere di “Quarto Grado”, in onda a partire dalle 21,30 e condotto da condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero, dopo che la Procura di Pavia ha chiuso la sua nuova indagine sull'omicidio della sorella puntando il dito proprio contro il suo compagno di scuola e amico di allora, Sempio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Marco Poggi: “Tutto il fango che abbiamo subito non scivolerà mai via”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Garlasco, il generale Garofano: Contro di me fango e fake news - Ore 14 Sera 23/04/2026

Notizie e thread social correlati

Marco Poggi parla per la prima volta in tv: “Tutto il fango che abbiamo subito non scivolerà mai via”In tv, Marco Poggi ha dichiarato che il dolore subito dalla famiglia negli ultimi 19 anni non si cancellerà mai.

“Marco Poggi sapevo tutto”. Garlasco, la scoperta sul fratello di Chiara Poggi a Mattino CinqueNegli ultimi tempi, il caso di Garlasco ha rivisto la luce dopo anni di silenzio, attirando di nuovo l’attenzione dei media e delle autorità...

Temi più discussi: Dopo 19 anni Marco Poggi rompe il silenzio: Si è giocato sulla morte e sulla vita di Chiara; Garlasco, Marco Poggi dopo 19 anni parla a Quarto grado; Dopo diciannove anni di silenzio parla per la prima volta ai nostri microfoni Marco Poggi, il fratello di Chiara: l'esclusiva di Quarto Grado; Marco Poggi rompe il silenzio dopo 19 anni: Essere coinvolto mi ha fatto male, chi ha indagato poteva smorzare alcune piste.

Marco Poggi rompe il silenzio oggi, venerdì 5 giugno, a 19 anni di distanza dall'omicidio della sorella Chiara, uccisa il 13 agosto 2007 nella sua villetta di famiglia a Garlasco nel Pavese. Marco Poggi parla in un'intervista esclusiva a Quarto Grado su Rete4. N x.com

Garlasco: perché il legale di Marco Poggi non dubita neanche un po' su Andrea Sempio? reddit

Marco Poggi parla per la prima volta in tv: Tutto il fango che abbiamo subito non scivolerà mai viaIl fratello di Chiara, uccisa a Garlasco il 13 agosto del 2007, rompe il silenzio davanti alle telecamere di Quarto Grado: Da un anno si gioca sulla vita e la morte di mia sorella ... ilgiorno.it

Parla Marco Poggi, 'rovinato il ricordo di Chiara, sono ferito'Un calvario che ha fatto riaffiorare quel dolore che per anni ha cercato di allontanare ben sapendo che è impossibile da cancellare. Una tortura che ha riaperto una ferita che, forse, non sanguina più ... ansa.it