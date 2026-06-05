In tv, Marco Poggi ha dichiarato che il dolore subito dalla famiglia negli ultimi 19 anni non si cancellerà mai. La famiglia ha affrontato un lungo percorso di sofferenza dopo gli eventi del 13 agosto 2007, che hanno segnato profondamente la loro vita. Poggi ha commentato che il “fango” accumulato nel tempo non scivolerà mai via, riferendosi alle difficoltà e alle ferite aperte di quei momenti. La sua testimonianza è stata trasmessa per la prima volta pubblicamente.

Garlasco (Pavia), 5 giugno 2026 – Sono passati quasi 19 anni da quel maledetto 13 agosto 2007, quando per la famiglia Poggi tutto è precipitato nel dolore. Un dolore che si rinnova ancora oggi, con la nuova indagine a carico di Andrea Sempio. E di quel calvario, uno dei testimoni che ha scelto sempre di stare un passo indietro, è Marco Poggi, fratello della vittima. Oggi 38enne, impiegato a Mestre, questa sera romperà un silenzio pubblico lungo anni davanti alle telecamere di “Quarto Grado”, in onda a partire dalle 21,30 e condotto da condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero, dopo che la Procura di Pavia ha chiuso la sua nuova indagine sull'omicidio della sorella puntando il dito proprio contro il suo compagno di scuola e amico di allora, Sempio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Marco Poggi parla per la prima volta in tv: “Tutto il fango che abbiamo subito non scivolerà mai via”

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GARLASCO — MARCO POGGI ROMPE IL SILENZIO: PER LA PRIMA VOLTA PARLA IL FRATELLO DELLA VITTIMA

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