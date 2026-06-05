Marco Poggi ha dichiarato che l’accusa di aver ucciso sua sorella Chiara rimarrà. Ha aggiunto di aver dovuto parlare in passato della sua condizione alla clinica psichiatrica e del suo rapporto con la droga, riconoscendo di aver dovuto farlo prima. La sua testimonianza si inserisce in un percorso di confronto con il passato, che ha risvegliato il dolore legato alla perdita della sorella.

Un dolore impossibile da cancellare, alcune immagini sempre vivide, altre che sfuggono, «l’ultimo saluto non lo ricordo più». E, soprattutto, la delusione e il senso di sfinimento, la speranza di poter finalmente andare avanti. Marco Poggi oggi ha 38 anni e parla per la prima volta a distanza di 19 anni dall’omicidio della sorella Chiara, «per mettere un freno a ricostruzioni fantasiose». Intervistato da Martina Maltagliati a Quarto Grado, dopo che la Procura di Pavia ha chiuso una nuova indagine sul delitto puntando il dito contro il suo compagno di scuola e amico, Andrea Sempio, Marco ha scelto di uscire da quella che definisce la «bolla» che si è creato in questo lungo periodo in cui «si è detto di tutto». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Marco Poggi: «L'accusa di aver ucciso mia sorella Chiara non andrà via. La clinica psichiatrica e la droga? Avrei dovuto parlare prima»

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Delitto Garlasco: Sempio può aver ucciso Chiara Poggi - FarWest 10/02/2026

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Temi più discussi: Marco Poggi è stato intervistato da Quarto Grado: Hanno rovinato l'immagine di Chiara; Quarto Grado: Garlasco, la fake news sull'intervista a Marco Poggi Video; Garlasco in Tv, Marco Poggi: Hanno provato a rovinare il ricordo di Chiara. Nuzzi: Folle accusarlo. La dura critica di Bruzzone; Garlasco, il fratello di Chiara Poggi rompe il silenzio dopo 19 anni: Hanno rovinato la sua memoria. E si è iniziato anche su di me...

Gli inquirenti che indagano sul delitto di Garlasco registrano una modificazione del contenuto delle testimonianze rese da Marco Poggi, fratello di Chiara, nell'arco di 18 anni e confermate fino a 2 mesi prima. Lo rende noto sui suoi profili social il Tg1, seco x.com

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