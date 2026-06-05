Marco Poggi ha dichiarato che l’accusa di aver ucciso Chiara non scomparirà. Ha aggiunto di aver commesso un errore nel non aver parlato prima della clinica e della droga coinvolte. Poggi ha affermato che Sempio è innocente. La sua testimonianza ha riacceso il dolore di un periodo difficile che aveva cercato di superare.

Un calvario che ha fatto riaffiorare quel dolore che per anni ha cercato di allontanare ben sapendo che è impossibile da cancellare. Una tortura che ha riaperto una ferita che, forse, non sanguina più ma che ha lasciato una cicatrice profonda. E poi il tentativo di lasciarsi alle spalle quel giorno di quasi 19 anni fa quando, durante un escursione in montagna, in Trentino, a lui e ai suoi genitori piombò addosso un macigno: Chiara, sua sorella, era stata uccisa nella sua casa di Garlasco. Marco Poggi, oggi 38 anni, esce dal silenzio. E accetta di parlare davanti alle telecamere dopo che la Procura di Pavia ha chiuso una nuova indagine sull'omicidio della sorella puntando il dito contro il suo compagno di scuola e amico di allora, Andrea Sempio. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Marco Poggi: «L'accusa di aver ucciso Chiara non andrà via. La clinica e la droga? Avrei dovuto parlare prima. Sempio è innocente»

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Delitto Garlasco: Sempio può aver ucciso Chiara Poggi - FarWest 10/02/2026

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Gli inquirenti che indagano sul delitto di Garlasco registrano una modificazione del contenuto delle testimonianze rese da Marco Poggi, fratello di Chiara, nell'arco di 18 anni e confermate fino a 2 mesi prima. Lo rende noto sui suoi profili social il Tg1, seco x.com

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