Il 5 giugno 2026, a Quarto Grado, Marco Poggi ha dichiarato che il danno subito dalla famiglia non si cancellerà mai. Sono passati quasi 19 anni dall'8 agosto 2007, quando un tragico evento ha coinvolto la famiglia Poggi, segnando profondamente le loro vite. La frase di Poggi evidenzia il dolore duraturo e le ferite aperte da quegli anni. La trasmissione ha dedicato attenzione alla vicenda, senza approfondimenti su dettagli processuali o nomi.

Garlasco (Pavia), 5 giugno 2026 – Sono passati quasi 19 anni da quel maledetto 13 agosto 2007, quando per la famiglia Poggi tutto è precipitato nel dolore. Un dolore che si rinnova ancora oggi, con la nuova indagine a carico di Andrea Sempio. E di quel calvario, uno dei testimoni che ha scelto sempre di stare un passo indietro, è Marco Poggi, fratello della vittima. Oggi 38enne, impiegato a Mestre, questa sera romperà un silenzio pubblico lungo anni davanti alle telecamere di “Quarto Grado”, in onda a partire dalle 21,30 e condotto da condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero, dopo che la Procura di Pavia ha chiuso la sua nuova indagine sull'omicidio della sorella puntando il dito proprio contro il suo compagno di scuola e amico di allora, Sempio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Marco Poggi a Quarto Grado: “Tutto il fango che abbiamo subito non scivolerà mai via”

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Marco Poggi rompe il silenzio oggi, venerdì 5 giugno, a 19 anni di distanza dall'omicidio della sorella Chiara, uccisa il 13 agosto 2007 nella sua villetta di famiglia a Garlasco nel Pavese. Marco Poggi parla in un'intervista esclusiva a Quarto Grado su Rete4. N x.com

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