Un uomo è stato identificato e denunciato dalla Polizia di Stato dopo aver rubato articoli sportivi in un negozio di un centro commerciale di Marcianise. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso il momento del furto, permettendo agli agenti di ricostruire la scena. La polizia ha successivamente rintracciato l’autore del reato, che è stato formalmente accusato di furto.

Marcianise. È stato individuato e denunciato dalla Polizia di Stato l'autore di un furto commesso all'interno di un negozio di articoli sportivi situato in un centro commerciale di Marcianise. L'episodio risale alla mattinata del 4 giugno, quando è stato segnalato l'asporto di un ingente quantitativo di merce dall'esercizio commerciale. Immediatamente dopo la denuncia, sono scattate le indagini degli agenti del Commissariato di Marcianise. Gli investigatori hanno avviato un'attenta attività di analisi delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza presente all'interno della struttura commerciale. Grazie agli accertamenti effettuati e all'esame dei filmati, gli agenti sono riusciti nel giro di poche ore a risalire all'identità del presunto responsabile del furto. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Marcianise, ruba articoli sportivi al Campania: ladro incastrato dalle telecamere

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