Marchi trasferiti all’estero e affari a Dubai | sequestri per oltre 430 mila euro

Da ecodibergamo.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Guardia di Finanza di Bergamo ha sequestrato beni e denaro per oltre 430 mila euro in un’indagine su un liquidatore coinvolto in bancarotta fraudolenta aggravata, autoriciclaggio ed evasione fiscale. Sono stati sequestrati marchi trasferiti all’estero e attività svolte a Dubai. L’indagine riguarda anche operazioni di trasferimento di proprietà e investimenti illegali in diverse giurisdizioni. Le autorità hanno avviato verifiche su altri soggetti e aziende collegati alle attività sospette.

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L’OPERAZIONE. La Guardia di Finanza di Bergamo indaga un liquidatore per bancarotta fraudolenta aggravata, autoriciclaggio ed evasione fiscale. Sotto sequestro marchi industriali ceduti a valori ritenuti incongrui e somme riconducibili a una plusvalenza non dichiarata. La Guardia di Finanza di Bergamo ha scoperto un presunto sistema di distrazione patrimoniale e riciclaggio internazionale che avrebbe consentito di sottrarre beni ai creditori di una società poi fallita, trasferendo all’estero asset e proventi attraverso operazioni societarie riconducibili a Dubai. L’inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica di Bergamo e condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, ha portato al sequestro preventivo di marchi industriali per un valore di circa 200 mila euro e di oltre 230 mila euro ritenuti provento di evasione fiscale. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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