La Guardia di Finanza di Bergamo ha sequestrato beni e denaro per oltre 430 mila euro in un’indagine su un liquidatore coinvolto in bancarotta fraudolenta aggravata, autoriciclaggio ed evasione fiscale. Sono stati sequestrati marchi trasferiti all’estero e attività svolte a Dubai. L’indagine riguarda anche operazioni di trasferimento di proprietà e investimenti illegali in diverse giurisdizioni. Le autorità hanno avviato verifiche su altri soggetti e aziende collegati alle attività sospette.

L’OPERAZIONE. La Guardia di Finanza di Bergamo indaga un liquidatore per bancarotta fraudolenta aggravata, autoriciclaggio ed evasione fiscale. Sotto sequestro marchi industriali ceduti a valori ritenuti incongrui e somme riconducibili a una plusvalenza non dichiarata. La Guardia di Finanza di Bergamo ha scoperto un presunto sistema di distrazione patrimoniale e riciclaggio internazionale che avrebbe consentito di sottrarre beni ai creditori di una società poi fallita, trasferendo all’estero asset e proventi attraverso operazioni societarie riconducibili a Dubai. L’inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica di Bergamo e condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, ha portato al sequestro preventivo di marchi industriali per un valore di circa 200 mila euro e di oltre 230 mila euro ritenuti provento di evasione fiscale. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Marchi trasferiti all’estero e affari a Dubai: sequestri per oltre 430 mila euro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Roma, blitz da Cavalletti e altri marchi dei Delle Fave: 3 arresti e sanzioni per oltre 270 mila euroNella capitale, sono stati effettuati controlli che hanno portato all'arresto di tre persone coinvolte in un giro di truffe e furto di energia...

Coda Volpe, scoperta una fattoria abusiva dalla Polizia: sequestri e sanzioni oltre 30 mila euroDurante un controllo in un agriturismo di contrada Coda Volpe, gli agenti della Polizia di Stato hanno scoperto una fattoria priva di autorizzazioni.

Marchi trasferiti all’estero e affari a Dubai: sequestri per oltre 430 mila euroLa Guardia di Finanza di Bergamo indaga un liquidatore per bancarotta fraudolenta aggravata, autoriciclaggio ed evasione fiscale. Sotto sequestro marchi industriali ceduti a valori ritenuti incongrui ... ecodibergamo.it

Maxi frode fiscale. Trasferiti all'estero 32.6 milioni, arrestato imprenditoreROMA (ITALPRESS) – I militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Roma hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un soggetto ritenuto ... iltempo.it