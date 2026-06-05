Manutenzione del verde sulle autostrade A1 e A30 | chiusure notturne e modifiche alla viabilità dall’8 al 13 giugno
Tra l’8 e il 13 giugno, sono previste chiusure notturne e modifiche alla viabilità sulle autostrade A1 e A30 per lavori di manutenzione del verde. Gli interventi riguardano la potatura e il trattamento delle alberature lungo le tratte autostradali della regione campana e laziale. Le chiusure saranno programmate di notte per limitare i disagi durante le ore di minor traffico. Le modifiche alla viabilità saranno comunicate attraverso appositi segnali e indicazioni lungo le tratte interessate.
Proseguono gli interventi di manutenzione delle essenze arboree lungo la rete autostradale campana e laziale. Per consentire l’esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza, sono state programmate una serie di chiusure notturne che interesseranno tratti e svincoli dell’autostrada A1. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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