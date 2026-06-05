Mamma Catherine riabbraccia i tre figli dopo mesi | autorizzato un incontro a settimana in struttura protetta
Una madre ha ricevuto l’autorizzazione a incontrare i propri figli in una struttura protetta a Gissi, dopo mesi senza vederli. L’incontro è consentito una volta alla settimana. La decisione riguarda i tre bambini della famiglia nota come “nel bosco” di Palmoli. La donna potrà riabbracciare i figli in un ambiente neutro, sotto supervisione. La misura è stata decisa per permettere incontri periodici tra madre e figli, senza coinvolgimento di altri soggetti.
Dopo mesi senza incontri, Catherine Birmingham, mamma dei tre bimbi della cosiddetta 'famiglia nel bosco' di Palmoli, ha ottenuto l'autorizzazione a rivedere i propri figli in una struttura neutra a Gissi. Come riporta l'Adnkronos gli incontri, seguiti dagli operatori, sono ricominciati da circa. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Famiglia nel bosco: mamma Catherine riabbraccia i figli - Vita in diretta 01/04/2026
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