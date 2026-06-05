Quest'estate, tra giugno e settembre, si terranno 20 eventi alla Villa Romana, coinvolgendo musica e storia. La programmazione prevede concerti di diversi generi musicali, tra cui musica classica, jazz e pop. Durante gli eventi, saranno aperti spazi dedicati alla scoperta del sito archeologico, con visite guidate e attività interattive. La serie di appuntamenti si svolgerà in vari spazi della villa, coinvolgendo artisti e storici.

Quali generi musicali animeranno la Villa Romana quest'estate?. Come cambierà il rapporto tra cittadini e patrimonio archeologico?. Chi sono i partner che collaborano alla valorizzazione del sito?. Quale impatto avrà questo programma sullo sviluppo culturale della Basilicata?.? In Breve Programma attivo dal 9 giugno al 4 settembre 2026 presso la Villa Romana.. Collaborazione tra Comune di Potenza, Banca d'Italia e nove partner culturali diversi.. Iniziative musicali includono jazz, lirica e concerti dal 9 giugno al 4 settembre.. Progetto parte dal Piano di Valorizzazione sottoscritto dalla Soprintendenza nel 2025.. Il cartellone culturale della Villa Romana di Malvaccaro: venti appuntamenti per l’estate 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Malvaccaro: 20 eventi tra musica e storia per l’estate 2026

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