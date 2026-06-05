In appello, Makka Sulaev è stata assolto dall'accusa di omicidio dopo aver ucciso il padre, sostenendo di aver agito per legittima difesa della madre. In primo grado, era stato condannato a 9 anni e 4 mesi di reclusione. La decisione si basa sulla valutazione che l'azione sia stata compiuta per proteggere un familiare da un pericolo imminente. La sentenza definitiva ha annullato la condanna precedente.

«È stata fatta giustizia», ha detto l'avvocato di Makka, Massimiliano Sfolcini. Queste le sue parole: «Questa ragazza non meritava la sentenza di primo grado. Ora l'emozione è tanta, è forte. In aula ha pianto, finalmente è libera. È stato stravolto l'impianto accusatorio, si parlava di premeditazione, in appello è stata assolta per legittima difesa». Si legge sul Corriere della Sera: «Il tema della violenza domestica deve essere affrontato con un approccio differente rispetto a quello del processo di primo grado. La violenza domestica è un fatto culturale. Le vicende come quella che abbiamo appena esaminato non si possono gestire e trattare con gli strumenti che ordinariamente si utilizzano per altri casi». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Makka Sulaev assolta in appello per legittima difesa, ha ucciso il padre per proteggere la madre

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