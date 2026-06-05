MadMan | nuovo mixtape e addio ai social per la sua serenità

Il rapper ha annunciato il rilascio del suo nuovo mixtape, spiegando di aver prodotto da solo tutti i beat. Ha anche comunicato di aver deciso di abbandonare i social media per preservare la sua serenità. Non sono stati forniti dettagli sui film d'azione degli anni ’80 che potrebbero aver influenzato il sound dell’album. La scelta di allontanarsi dai social coincide con il lancio del progetto musicale.

Come ha fatto a produrre da solo i beat del nuovo disco?. Quali film d'azione degli anni '80 hanno influenzato il sound?. Chi sono i pochi artisti scelti per le collaborazioni?. Quali rischi corre la sua carriera rinunciando ai social media?.? In Breve Il mixtape MM Vol. 5 contiene 15 tracce con produzione musicale autonoma.. Collaborazioni includono Nitro, Fabri Fibra, Gemitaiz, Ensi e Vegas Jones.. L'estetica musicale si ispira ai film action anni '80 e '90.. L'artista compirà 38 anni tra un mese e mezzo.. MadMan pubblica MM Vol. 5 e sceglie la serenità personale rispetto ai social. Il rapper pugliese MadMan ha rilasciato il nuovo mixtape MM Vol. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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