Ma Travaglio ha in mano Mattarella Palermo dovrebbe pagare Dua Lipa e Minetti | quindi oggi…

Le nuove indagini sulla Galleria confermano l'interesse degli inquirenti sull'operato amministrativo. La procura ha avviato verifiche su eventuali irregolarità legate ai lavori e alle spese sostenute, coinvolgendo anche le procedure di gestione e appalti pubblici. Nessuna persona è ancora stata iscritta nel registro degli indagati. Le autorità continuano a indagare senza rilasciare dichiarazioni ufficiali.

- “Le nuove indagini sulla Galleria confermano la nostra preoccupazione come opposizione (.) rispetto ad un'azione amministrativa che evidentemente appare continuamente da attenzionare da parte degli inquirenti. È rimasta, per caso, una qualche azione del centrosinistra milanese non sottoposta all'attenzione della Procura? (.) La gestione del Salotto, che è stata in questi ultimi mesi sbandierata come vittoria amministrativa di questa giunta, è stata segnata da tante denunce e da tanti risvolti di cronaca non solo giudiziari”. Secondo voi chi ha scritto questa nota? Marco Travaglio? Domani? Il Fatto Quotidiano? I signori del giustizialismo militante? No. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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