Lumacata 2026 a Fabbriche di Voltri con musica dal vivo lotteria e intrattenimento

Notizia in breve

Da giovedì 11 a lunedì 15 giugno si svolge la Lumacata 2026 a Fabbriche di Voltri. L’evento, nato nel 1959, comprende musica dal vivo, una lotteria e intrattenimento. Durante la manifestazione vengono serviti lumache, carne e salsiccia alla brace, pizze cotte nei forni a legna e dolci. Sono previste attività di intrattenimento per i partecipanti, con un programma che si svolge per cinque giorni consecutivi.