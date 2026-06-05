Lumacata 2026 a Fabbriche di Voltri con musica dal vivo lotteria e intrattenimento
Da giovedì 11 a lunedì 15 giugno si svolge la Lumacata 2026 a Fabbriche di Voltri. L’evento, nato nel 1959, comprende musica dal vivo, una lotteria e intrattenimento. Durante la manifestazione vengono serviti lumache, carne e salsiccia alla brace, pizze cotte nei forni a legna e dolci. Sono previste attività di intrattenimento per i partecipanti, con un programma che si svolge per cinque giorni consecutivi.
Da giovedì 11 a lunedì 15 giugno torna la Lumacata di Genova Fabbriche (frazione di Voltri). L'evento nasce nel 1959 e, da quel momento, accoglie migliaia di persone offrendo loro un menù che varia dalle superbe lumache alla carne e salsiccia alla brace, pizze cotte nei forni a legna, dolci e. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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