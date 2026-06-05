L’Unione Europea ha espresso sostegno al dialogo tra Kyiv e Mosca, ma il Cremlino non ha chiarito ufficialmente la propria posizione. Dopo quattro anni di conflitto, non ci sono ancora annunci ufficiali riguardo a un possibile vertice tra i leader dei due paesi. La questione resta aperta, senza conferme o dettagli sulle intenzioni future di Mosca e Kyiv.

Nessuno sa se, dopo quattro anni di guerra, sia finalmente giunto il momento di chiuderla con un vertice tra Putin e Zelensky. Ma intanto è l’Ue a fare un passo deciso verso la strutturazione di un tavolo diplomatico che sia il più largo possibile. Bruxelles sostiene che la lettera aperta di Volodymyr Zelensky a Vladimir Putin è “un’altra dimostrazione dell’Ucraina d’interesse genuino per i negoziati” e “sosteniamo” la richiesta di Zelensky di un incontro. Due le strade percorribili, al momento: l’utilizzo dell’E3 al tavolo dei negoziati o l’appalto “diretto” al mediatore che andrà individuato. Mosca, come è noto, vorrebbe l’ex cancelliere tedesco Gerhard Schroeder, uomo di punta in Gazprom, ma proprio per questa ragione lontano dall’essere super partes. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - L’Ue appoggia il dialogo Kyiv?Mosca, ma il Cremlino resta ambiguo

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