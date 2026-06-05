LIVE Zverev-Mensik 7-5 6-2 3-6 3-1 Roland Garros 2026 in DIRETTA | il ceco salva due palle break e rimane in partita

Notizia in breve

Al quinto set, Zverev conduce 3-1 contro Mensik a Roland Garros 2026. Nel corso del match, il tedesco ha salvato due palle break, mantenendo il vantaggio. Durante lo scambio, Zverev ha dominato e si è avvicinato alla rete, ma un rimbalzo inaspettato lo ha tradito, facendogli perdere il punto. Il punteggio attuale è 7-5, 6-2, 3-6, 3-1.