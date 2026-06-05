LIVE Zverev-Mensik 7-5 6-2 3-6 3-1 Roland Garros 2026 in DIRETTA | il ceco salva due palle break e rimane in partita
Al quinto set, Zverev conduce 3-1 contro Mensik a Roland Garros 2026. Nel corso del match, il tedesco ha salvato due palle break, mantenendo il vantaggio. Durante lo scambio, Zverev ha dominato e si è avvicinato alla rete, ma un rimbalzo inaspettato lo ha tradito, facendogli perdere il punto. Il punteggio attuale è 7-5, 6-2, 3-6, 3-1.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Zverev domina lo scambio e scende a rete. Sembra tutto facile per il tedesco che doveva solo appoggiare la palla di là con il campo aperto, ma il rimbalzo lo tradisce un’altra volta e il suo colpo va a rete. 3-1 Gioco Mensik. Il ceco si prende il game con l’ennesimo serve and volley in cui mostra tutta la sua sensibilità nel polso. Ad-40 Preciso il rovescio ad incrociare di Mensik, Zverev manda in corridoio il tentativo di difesa. 40-40 Domina lo scambio Mensik con il dritto. Alla lunga Zverev cede e manda a rete il rovescio difensivo. 40-Ad Ancora un punto a rete del tedesco, che non sembra più in balia delle palle corte dell’avversario. 🔗 Leggi su Oasport.it
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