LIVE Olimpia Milano-Brescia 68-57 Serie A basket 2026 in DIRETTA | problemi alla spalla per Ivanovic +11 EA7 Emporio Armani dopo 30?

Durante la partita tra Olimpia Milano e Brescia, Nikola Ivanovic è stato costretto a uscire dal campo a causa di un problema alla spalla. Dopo alcuni minuti, il giocatore è rientrato in campo, mentre la squadra di casa ha mantenuto un vantaggio di 11 punti a metà partita. In precedenza, il punteggio era di 68-57, con l'Olimpia in vantaggio. Un libero aggiuntivo è stato realizzato poco prima del rientro di Ivanovic.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 76-59 Dentro il libero aggiuntivo. Rientra in campo Nikola Ivanovic, per cui prima è stato solo un brutto spavento. Time-out chiamato da coach Matteo Cotelli. 75-59 ANCORA BROOKS! DA DUE, COL FALLO! 73-59 ARMONI BROOKS! TRIPLA, 15 PUNTI PER LUI E +14 MILANO. 70-59 22 di CJ Massinburg a cronometro fermo. 70-57 Rimbalzo e appoggio di Armoni Brooks. Inizia la frazione conclusiva. Va in archivio anche il terzo quarto: dopo 30? Olimpia Milano avanti 68-57 sulla Germani Brescia. 68-57 22 anche per Quinn Ellis. 66-57 22 di Demetre Rivers in lunetta. Brutto colpo per Nikola Ivanovic nell’ultima azione del quarto che rimane a terra. 🔗 Leggi su Oasport.it

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