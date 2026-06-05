CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude anche il secondo quarto: dopo 20? 46-38 al Forum in favore dell’Olimpia Milano. 46-38 Appoggio di Nikola Ivanovic. Time-out chiamato da coach Cotelli con circa 54? rimasti sul cronometro. 46-36 ‘ Showtime’ Olimpia: alzata di Ellis, Nebo prende l’ascensore e schiaccia! 44-36 22 per il playmaker ex di giornata, con Brescia che rosicchia qualche punto. 44-34 Dentro il libero di Della Valle. Fallo tecnico fischiato all’argentino per aver applaudito “ironicamente” gli arbitri. 44-33 LEANDRO BOLMARO! TRIPLA, +13 MILANO. 41-33 Contropiede finalizzato da Nikola Ivanovic per il -8 Brescia con meno di due minuti alla seconda sirena. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Brescia 46-38, Serie A basket 2026 in DIRETTA: timida reazione della Germani, +8 milanese dopo 20?

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LIVE Brescia – Olimpia Milano: Cronaca in Diretta! Emozioni Minuto per Minuto

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