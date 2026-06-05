LIVE Italia-Serbia Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA | formazioni ufficiali Soncin si affida a Girelli nel 4-3-3 azzurro

Notizia in breve

Alle 17:06 si è aperta la partita tra Italia e Serbia nelle qualificazioni ai Mondiali di calcio femminile 2027. La formazione italiana schiera Girelli nel modulo 4-3-3, con Soncin che ha deciso di affidarsi a questa giocatrice. Le formazioni ufficiali sono state comunicate poco prima del calcio d'inizio. La partita si svolge in diretta, con aggiornamenti disponibili sui canali ufficiali.