LIVE Italia-Serbia Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA | formazioni ufficiali Soncin si affida a Girelli nel 4-3-3 azzurro
Alle 17:06 si è aperta la partita tra Italia e Serbia nelle qualificazioni ai Mondiali di calcio femminile 2027. La formazione italiana schiera Girelli nel modulo 4-3-3, con Soncin che ha deciso di affidarsi a questa giocatrice. Le formazioni ufficiali sono state comunicate poco prima del calcio d'inizio. La partita si svolge in diretta, con aggiornamenti disponibili sui canali ufficiali.
17.06 Buon pomeriggio amici di OA Sport, sono state diramate le formazioni ufficiali del match di Italia e Serbia valido per le qualificazioni per i Mondiali brasiliani del 2027, riportate di seguito con la cronaca testuale dell’evento che riprenderà alle 17.55: ITALIA (4-3-3): Giuliani; Bartoli, Salvai, Soffia, Bergamaschi; Greggi, Giugliano, Caruso; Dragoni, Girelli, Glionna. Allenatore: Andrea Soncin. SERBIA (4-3-3): Kostic; Šaric, Damjanovic, Slovic, Petrovic; Stupar, Blagojevic, Mijatovic; Stokic, Matejic, Cavic. Allenatore: Lidija Stojkanovic. L’Italia, che ha 5 punti dopo quattro partite, affronta la Serbia ferma invece ad 1 quando la... 🔗 Leggi su Oasport.it
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