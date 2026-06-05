Durante la tappa di oggi del Giro d’Italia femminile 2026, le fuggitive mantengono un vantaggio superiore agli otto minuti sul gruppo maglia rosa. Attualmente, tre cicliste italiane sono in testa alla corsa. La differenza di tempo tra le fuggitive e il plotone si attesta a circa 8 minuti e 9 secondi. La corsa prosegue con le fuggitive ancora in vantaggio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA FEMMINILE 14.49 Vantaggio di 8’09” da parte delle battistrada sul gruppo maglia rosa. 14.46 Chantal Pegolo è la più giovane della fuga odierna, essendo nata il 20 febbraio 2007. 14.43 Anche Eleonora La Bella e Serena Giorgia stanno perdendo dal drappello di testa e saranno riassorbite dal plotone. 14.40 Sara Fiorin e Robyn Clayn si sono rialzate e sono state riprese dal gruppo. 14.37 Nessune delle atlete in fuga ha mai vinto una tappa del Giro d’Italia femminile. 14.34 Ricordiamo la composizione della testa della corsa: Chantal Pegolo (Isolmant-Premac-Vittoria), Marjolen Van ‘t Geloof (Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi), Alison Jackson (St Michel-Preference Home-Auber93), Sara Luccon (Top Girls Fassa Bortolo) e Gaia Segato (Vini Fantini-BePink). 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia femminile 2026, tappa di oggi in DIRETTA: sempre superiore agli 8? il margine della fuga, ci sono tre azzurre

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GIRO D'ITALIA WOMEN, LA CORSA DELLE RAGAZZE DALLA MARCA A CAORLE | 31/05/2026

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