Al termine della tappa odierna del Giro d’Italia femminile, Longo Borghini guida il gruppo di sette atlete, a circa 38 secondi dal gruppo principale. A circa 300 metri dalla linea d’arrivo, le sei concorrenti al comando si sono fermate, lasciando che la leader proseguisse da sola. La corsa si sta avviando verso il finale, con la classifica generale ancora aperta e le atlete in attesa di decisioni sul risultato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA FEMMINILE 16.51 Dietro si sono fermate! Ce la potrebbero fare le sei atlete al comando, 300 metri al termine!. 16.51 ULTIMO KM! Il gruppo è a 9? dalle fuggitive. 16.50 A collaborare con Longo Borghini è rimasta Jackson, mentre dietro diverse squadre delle velociste stanno conducendo l’inseguimento. 16.49 Termina il lavoro di Silvia Persico, il gruppo è a 15?. 16.48 3 km al termine della tappa, 20? il vantaggio delle sette battistrada. 16.47 Nel gruppo è arrivata davanti anche la Human Powered, il vantaggio delle fuggitive è di 23? 16.46 5 km al termine, 33? il vantaggio delle sette battistrada. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia femminile 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Longo Borghini conduce la corsa insieme ad altre sei atlete, gruppo a 38?

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