Nella tappa di oggi del Giro d’Italia femminile 2026, la fuga ha aumentato il suo vantaggio e ora ha circa 7 minuti di margine sul gruppo. La corsa si svolge in modo molto movimentato, con diversi tentativi di attacco e cambi di ritmo tra le atlete. La classifica generale resta invariata, con la fuga che mantiene un buon distacco. Gli aggiornamenti continuano in tempo reale sulla diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA FEMMINILE 14.19 Le due coppie inseguitrici sono praticamente nel mezzo tra la testa della corsa e il gruppo: Sara Fiorin e Robyn Clayn pagano 3’20” dalle cinque atlete al comando, Eleonora La Bella e Giorgia Serena 4?. 14.16 Prosegue la marcia inarrestabile delle battistrada: vantaggio sul gruppo salito a 8’37”. 14.13 La Lidl Trek per ora si mette ancora a tirare in testa al gruppo, evidentemente le atlete al comando non fanno paura a chi potrebbe giocarsi un ipotetico arrivo in volata. 14.10 Le fughe, nelle prime sei tappe, non sono mai andate in porto, che non sia oggi l’occasione giusta? 14. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia femminile 2026, tappa di oggi in DIRETTA: la fuga continua a guadagnare, margine di quasi 7? sul gruppo

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