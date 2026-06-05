LIVE Giro d’Italia femminile 2026 tappa di oggi in DIRETTA | in cinque all’attacco con più di 3? sul gruppo ci sono tre azzurre
Cinque ciclisti sono partiti all’attacco con oltre tre minuti di vantaggio sul gruppo, tra cui tre italiane. La corsa del Giro d’Italia femminile 2026 è in corso, con la media oraria della prima ora di 39,5 kmh. La fuga si è formata poco dopo la partenza, mentre il gruppo principale si mantiene compatto. La tappa segue un percorso pianeggiante con tratti in salita. La classifica generale è ancora in fase di definizione.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA FEMMINILE 14.01 La media oraria della prima ora di corsa è di 39,5 kmh. 13.58 Mancano 122 km al traguardo. 13.55 Nessuna delle attaccanti preoccupa Anna Van Der Breggen in ottica classifica generale. 13.52 Il gruppo ha definitivamente mollato la presa: il distacco dalla testa della corsa è di 5’10”. 13.49 All’inseguimento delle cinque attaccanti ci sono Sara Fiorin e Robyn Clayn, a 1’50”, ed Eleonora La Bella e Giorgia Serena, a 2’30”. 13.46 Le cinque battistrada hanno un vantaggio di 3’15” sul gruppo maglia rosa. 13.43 Anche Eleonora La Bella e Giorgia Serena allungano sul gruppo. 🔗 Leggi su Oasport.it
Segui gli aggiornamenti su Italia.
Anna Van der Breggen DEMOLISCE la Cronoscalata del Nevegal | Giro d'Italia Women 2026 Tappa 4
Notizie e thread social correlati
LIVE Giro d’Italia femminile 2026, tappa di oggi in DIRETTA: in sei all’attacco, ci sono quattro azzurreOggi si sta svolgendo la tappa del Giro d’Italia femminile 2026, con sei corridori in fuga e quattro di loro italiane.
LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: quattro azzurre all’attacco, vantaggio sul gruppo intorno ai 2?Durante la tappa di oggi del Giro d’Italia 2026, quattro ciclisti italiani hanno attaccato in testa alla corsa.
Temi più discussi: DIRETTA Giro d’Italia 2026 LIVE, Diciannovesima Tappa; LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Vingegaard festeggia la Tripla Corona. Eulalio stacca Piganzoli; Giro d'Italia Women | 7ª tappa in Diretta Streaming | DAZN IT; Giro d’Italia: Ciccone attacca troppo presto, Kuss temporeggia e vince.
Non perderti la settima tappa del Giro d'Italia Donne Segui la corsa LIVE su @discoveryplusIT e @hbomax #Ciclismo #Cycling #GirodItaliaWomen | @ILENIALazzaro @pisaneschi90 x.com
Giro d'Italia Women. . Segui la conferenza stampa della vincitrice di tappa e della Maglia Rosa: sensazioni a caldo e domande dei media. Follow the reactions of the stage winner and Maglia Rosa, along with all the key moments, live from the #CorsaRosa facebook
Giro d’Italia femminile 2026, tappa di oggi Sorbolo Mezzani-Salice Terme: orari, percorso, tv. Elisa Balsamo ancora favoritaSettima tappa per il Giro d'Italia femminile 2026. In scena oggi la Sorbolo Mezzani-Salice Terme, frazione che non dovrebbe riservare grosse sorprese in ... oasport.it
LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Milan domina l’ultima volata. Doppietta azzurra con Lonardi. Trionfo finale di VingegaardCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D'ITALIA 2026 19:14 Termina qui la DIRETTA LIVE della ventunesima tappa del Giro ... oasport.it