Cinque ciclisti sono partiti all’attacco con oltre tre minuti di vantaggio sul gruppo, tra cui tre italiane. La corsa del Giro d’Italia femminile 2026 è in corso, con la media oraria della prima ora di 39,5 kmh. La fuga si è formata poco dopo la partenza, mentre il gruppo principale si mantiene compatto. La tappa segue un percorso pianeggiante con tratti in salita. La classifica generale è ancora in fase di definizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA FEMMINILE 14.01 La media oraria della prima ora di corsa è di 39,5 kmh. 13.58 Mancano 122 km al traguardo. 13.55 Nessuna delle attaccanti preoccupa Anna Van Der Breggen in ottica classifica generale. 13.52 Il gruppo ha definitivamente mollato la presa: il distacco dalla testa della corsa è di 5’10”. 13.49 All’inseguimento delle cinque attaccanti ci sono Sara Fiorin e Robyn Clayn, a 1’50”, ed Eleonora La Bella e Giorgia Serena, a 2’30”. 13.46 Le cinque battistrada hanno un vantaggio di 3’15” sul gruppo maglia rosa. 13.43 Anche Eleonora La Bella e Giorgia Serena allungano sul gruppo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia femminile 2026, tappa di oggi in DIRETTA: in cinque all’attacco con più di 3? sul gruppo, ci sono tre azzurre

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