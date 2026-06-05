LIVE Giro d’Italia femminile 2026 tappa di oggi in DIRETTA | in cinque al comando delle operazioni gruppo a 7?

Cinque ciclisti sono in fuga al comando con circa 70 km alla fine della tappa del Giro d’Italia femminile 2026. Il gruppo principale si trova a circa 7 minuti di distanza. La corsa prosegue su un percorso pianeggiante, con le atlete che cercano di staccarsi prima dell’arrivo. La classifica generale resta invariata, mentre le atlete cercano di guadagnare posizioni nella fase finale. La corsa si sviluppa con battaglie tra le formazioni in testa e il grosso del gruppo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA FEMMINILE 15.10 Mancano 70 km al termine della tappa. 15.07 La Bella e Serena sono state riprese dal plotone, che ha portato il distacco dalle cinque battistrada a 7?. 15.04 Ecco le fuggitive: Chantal Pegolo (Isolmant-Premac-Vittoria), Marjolen Van ‘t Geloof (Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi), Alison Jackson (St Michel-Preference Home-Auber93), Sara Luccon (Top Girls Fassa Bortolo) e Gaia Segato (Vini Fantini-BePink). 15.01 2h di corsa superate, media dei 41.1 kmh. 14.58 Mancano 80 km al traguardo. 14.55 In testa al gruppo a fare l’andatura c’è la Liv AlUla Jayco. 🔗 Leggi su Oasport.it

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GIRO D'ITALIA WOMEN, LA CORSA DELLE RAGAZZE DALLA MARCA A CAORLE | 31/05/2026

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