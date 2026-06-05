Durante la tappa odierna del Giro d’Italia femminile 2026, il gruppo principale ha perso terreno, con il margine della fuga che supera gli otto minuti. Tra le fuggitive rimangono Sara Fiorin e Marjolen Van ’t Geloof, entrambe della squadra Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi. La classifica generale si evolve in tempo reale, mentre la corsa prosegue con le atlete ancora in fuga.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA FEMMINILE 14.31 Tra fugge contrattaccanti soltanto Sara Fiorin e Marjolen Van ‘t Geloof fanno parte della stessa squadra, la Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi. 14.28 Il GPM di Pietragavina è posto a 26,8 km dal traguardo. 14.25 Tra gli elementi della fuga, quella meglio piazzata in classifica generale è Gaia Segato, trentottesima a 23’51” da Van Der Breggen. 14.22 Al Giro d’Italia femminile non vince un’atleta proveniente da una fuga dal luglio 2024. 14.19 Le due coppie inseguitrici sono praticamente nel mezzo tra la testa della corsa e il gruppo: Sara Fiorin e Robyn Clayn pagano 3’20” dalle cinque atlete al comando, Eleonora La Bella e Giorgia Serena 4’. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia femminile 2026, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo molla definitivamente la presa, oltre gli 8? il margine della fuga

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