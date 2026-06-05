LIVE Giro d’Italia femminile 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Célia Gery vince a Salice Terme Longo Borghini guadagna 5? sulle rivali

Da oasport.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la settima tappa del Giro d’Italia femminile 2026, Célia Gery ha concluso prima al traguardo di Salice Terme, mentre la leader della classifica generale ha guadagnato cinque secondi sulle principali rivali. La gara si è svolta senza ulteriori incidenti e si è conclusa alle 17.14, con la fine della copertura in diretta.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA FEMMINILE 17.14 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della settima tappa del Giro d’Italia femminile 2026. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre connessi sul nostro sito. Buon proseguimento di giornata a tutti voi! 17.11 Ecco la top ten della generale: 1 VAN DER BREGGEN Anna Team SD Worx – Protime 19:49:15 2 VOLLERING Demi FDJ United – SUEZ 1:00 3 NIEDERMAIER Antonia CANYONSRAM 1:24 4 HOLMGREN Isabella Lidl – Trek 2:01 5 REUSSER Marlen Movistar Team 2:03 6 LONGO BORGHINI Elisa UAE Team ADQ 2:07 7 FISHER-BLACK Niamh Lidl – Trek 2:33 8 DE VRIES Femke Team Visma Lease a Bike 2:38 9 TRINCA COLONEL Monica Liv AlUla Jayco 3:21 10 ŽIGART Urška AG Insurance – Soudal Team 3:26 17. 🔗 Leggi su Oasport.it

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