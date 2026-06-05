LIVE Giro d’Italia femminile 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Célia Gery vince a Salice Terme Longo Borghini guadagna 5? sulle rivali

Notizia in breve

Durante la settima tappa del Giro d’Italia femminile 2026, Célia Gery ha concluso prima al traguardo di Salice Terme, mentre la leader della classifica generale ha guadagnato cinque secondi sulle principali rivali. La gara si è svolta senza ulteriori incidenti e si è conclusa alle 17.14, con la fine della copertura in diretta.