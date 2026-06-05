LIVE F1 GP Monaco 2026 in DIRETTA | Antonelli svetta nella FP1 si attende la risposta della Ferrari Ultimi 15? di fuoco

Nella prima sessione di prove libere del GP Monaco 2026, Antonelli ha registrato il miglior tempo, mentre Verstappen, con gomme medie, ha migliorato la propria prestazione e si è portato a 0,247 secondi dal leader. La Ferrari non ha ancora mostrato i propri tempi, e gli ultimi quindici minuti sono attesi come quelli più intensi della giornata.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.21 Verstappen si migliora ancora con le medie e si porta a 0?247, ma rimane terzo. 14.20 Verstappen migliora e si porta in terza posizione a 0?401, davanti a Russell. Leclerc, in tutto questo, abortisce il suo tentativo. Errore alla frenata della chicane dopo il rettilineo nel tunnel. 14.17 Verstappen non si sta migliorando, mentre Hulkenberg con l’Audi si porta in quinta piazza a 1?314. 14.16 Si lancia Verstappen con le medie. 14.15 Sarà interessante vedere la risposta della Ferrari. 14.14 Tutti in pista e con la gomma media. 14.12 Tra un minuto la pit-lane sarà aperta. 14.10 Si sta agendo sulle protezioni della pista, servirà un po’ di tempo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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