Un uomo è stato ucciso durante una lite per un sacchetto della spazzatura a Boscotrecase. Il presunto aggressore si è consegnato in caserma dopo ore di ricerche. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio e ha coinvolto due vicini di casa. La vittima è un uomo di 62 anni, mentre il responsabile, di 65 anni, si è presentato spontaneamente alle autorità. La scena si è svolta nel territorio vesuviano, causando sconcerto tra i residenti.

Il presunto responsabile si è presentato in caserma dopo ore di ricerche. Nel pomeriggio di oggi Boscotrecase è stata teatro di un omicidio che ha sconvolto il territorio vesuviano. La vittima è Salvatore Solimeno, 46 anni, già noto alle forze dell’ordine, raggiunto da almeno un colpo d’arma da fuoco al termine di una lite avvenuta in un’area comune tra due abitazioni. Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, il diverbio sarebbe degenerato fino a trasformarsi in una tragedia. Il colpo mortale e la corsa disperata verso casa. L’agguato si è consumato intorno alle 16.30 tra via Promiscua e Corso Umberto I, in una zona condivisa tra due edifici confinanti. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Lite per un sacchetto della spazzatura finisce nel sangue a Boscotrecase: Salvatore Solimeno ucciso dal vicino

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