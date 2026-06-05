L' Italia palestra jihadista | allarme anti-terrorismo

Un cittadino italiano è stato arrestato a Gaza con accuse legate al terrorismo. L’arresto si aggiunge a una serie di casi simili registrati negli ultimi mesi nel paese, che hanno attirato l’attenzione delle autorità italiane. Le forze di sicurezza stanno monitorando attentamente le attività di soggetti sospetti, mentre le indagini continuano per chiarire eventuali collegamenti con gruppi jihadisti.

L’ultimo caso arriva da Gaza, ma riporta l’attenzione su una questione che negli ultimi mesi sta emergendo con crescente frequenza qui. In Italia. Mahmoud Al Najjar, ingegnere palestinese selezionato per frequentare un master all’Università di Roma Tor Vergata nell’ambito di un programma di accoglienza accademica, è stato arrestato dalle forze israeliane al valico di Kerem Shalom prima di lasciare la Striscia. Secondo l’Idf sarebbe un membro operativo della Brigata Nord di Hamas e avrebbe preso parte agli attacchi del 7 ottobre 2023. Sarebbe dovuto arrivare insieme ad altri 7 profili palestinesi che hanno ottenuto idoneità dall’Ateneo romano, il quale però ovviamente non si occupa della loro fedina penale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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