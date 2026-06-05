L' inizio degli eventi estivi il grande mercato di Bioest e le notti a Sistiana | il weekend di Trieste e dintorni
Il fine settimana porta a Trieste eventi come l'apertura degli eventi estivi, il grande mercato di Bioest e le notti a Sistiana. La città si prepara ad accogliere visitatori e residenti con numerose attività e iniziative. Le piazze e le zone turistiche si animano con mercati, spettacoli e incontri, mentre le autorità monitorano la sicurezza e la viabilità. Non mancano le manifestazioni culturali e ricreative, che attirano pubblico da diverse zone.
Ancora una volta e per la gioia di chi lavora è arrivato il fine settimana. E, ancora una volta, c'è molto da fare a Trieste. Diversi festival (tra cui l'apertura del più corposo tra quelli estivi nel capoluogo giuliano), spettacoli, teatro e vita notturna. Ecco qualche idea per i programmi del. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
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