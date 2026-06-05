Lignano più di 600 mila presenze nel ponte | boom con Tiziano Ferro e i bersaglieri

Nel lungo ponte tra fine maggio e inizio giugno, Lignano Sabbiadoro ha totalizzato più di 625 mila presenze, con una media di 125 mila al giorno e un picco di 159 mila domenica 31 maggio. La presenza di artisti come Tiziano Ferro e la partecipazione dei bersaglieri hanno contribuito al flusso di visitatori. La città ha registrato un afflusso elevato di turisti durante tutto il periodo.

Lignano Sabbiadoro ha registrato oltre 625 mila presenze complessive nel lungo ponte tra fine maggio e inizio giugno, con una media giornaliera di 125 mila persone e un picco di 159 mila presenze domenica 31 maggio. I dati, elaborati attraverso il sistema di rilevazione basato sull'analisi delle. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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