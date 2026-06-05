Libri storia criminale di Ostia in ‘Mare Nero’ di Federico Ruffo

Un libro ricostruisce la storia criminale di Ostia attraverso ricordi personali, fatti di cronaca e inchieste. L’autore, giornalista locale, descrive il quartiere in prima persona, evidenziando eventi e situazioni che hanno segnato il territorio. La narrazione si concentra su episodi di cronaca nera e sulle vicende giudiziarie che hanno coinvolto Ostia, offrendo un quadro dettagliato di un passato complesso. Il volume si intitola “Mare Nero” e raccoglie testimonianze e analisi di un’area nota per le sue vicende criminali.

(Adnkronos) – Ostia vista dagli occhi di chi vi è nato: un ritratto che unisce ricordi personali, fatti di cronaca e inchieste che hanno segnato il territorio e che vengono raccontate attraverso la penna di un giornalista in prima linea. E' nelle librerie e negli store digitali dal 20 maggio "Mare nero. Storia criminale di. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Superstiti naufragio a Lampedusa, Fcei: “Un massacro, sotto choc chiedono dei figli”. Spacciatore con maiale al guinzaglio, arrestato a Roma. Sanità, da Bambino Gesù e Università Tor Vergata 23 nuovi infermieri laureati. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Federico Ruffo

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