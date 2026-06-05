Lezione di difesa personale per gli studenti del Savoia Benincasa | l’iniziativa della polizia di stato
Nella mattinata di oggi, la polizia di stato ha organizzato una lezione di difesa personale rivolta agli studenti di un istituto superiore. L'iniziativa è stata promossa su disposizione del Questore di Ancona. La sessione si è svolta presso l'istituto e ha coinvolto gli studenti in attività pratiche di autodifesa. L’obiettivo è stato fornire strumenti di sicurezza personale ai giovani.
ANCONA – Nella mattinata odierna la polizia di stato, su disposizione del Questore di Ancona, ha promosso una lezione di difesa personale dedicata agli studenti dell’Istituto d'Istruzione Superiore "Savoia Benincasa". L’iniziativa, organizzata dalla Questura in collaborazione con gli istruttori. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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