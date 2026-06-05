Lezione di difesa personale per gli studenti del Savoia Benincasa | l’iniziativa della polizia di stato

Notizia in breve

Nella mattinata di oggi, la polizia di stato ha organizzato una lezione di difesa personale rivolta agli studenti di un istituto superiore. L'iniziativa è stata promossa su disposizione del Questore di Ancona. La sessione si è svolta presso l'istituto e ha coinvolto gli studenti in attività pratiche di autodifesa. L’obiettivo è stato fornire strumenti di sicurezza personale ai giovani.